Ukrayna prezidenti, Ali Baş komandan Vladimir Zelenski toqquşmaların yaşandığı Donbass bölgəsinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, Zelenski cəbhə xəttində olan hərbçilərlə söhbət edib.

Qeyd edək ki, Donbass bölgəsində atışmalar yaşanır. Son iki gün ərzində 3 ukraynalı hərbçi həlak olub. Tərəflər ağır silahlardan istifadə edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

