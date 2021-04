“Artıq Azərbaycanda 1 milyondan çox peyvənd vurulub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib.

O, vətəndaşları peyvəndlənməyə çağırıb: “Heç bir ciddi fəsad müşahidə edilməyib. Özünüzü və əzizlərinizi qorumağın, normal həyata qayıtmağın yeganə yolu peyvədlənmədir!”. (Report)

