Prezident İlham Əliyev bu gün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif bin Əhməd əl Oseymini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Yusif bin Əhməd əl Oseyminə “Dostluq” ordeni təqdim edib.

