"Atam namaz qılır, onun şərtləri ilə model oldum" - VİDEO

Tanınmış model Səmra Hüseynova Tarix Əliyevin "Səmimi" layihəsində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, model veriliş zamanı bir sıra açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Model olmaq üçün ailəsində söz-söhbətlərin olmasına baxmayaraq, Səmra xəyallarından əl çəkməyib. O, bildirib ki, atası namaz qılan insandır:

"Valideynlərim icazə vermirdi model olmağa. Atam namaz qılan insandır. Gizli qaçırdım çəkilişlərə, saytlara icazə vermirdim haqqımda xəbər yazsınlar. Amma 15-16 yaşımda deyəndə ki, model olmaq istəyirəm. Mənə müəyyən şərtlərlə icazə verdilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.