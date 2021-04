Türkiyədə restoran və kafelər bu tarixdən bağlanır

Türkiyədə Ramazan ayında həftə sonu ölkə üzrə komendant saatı tətbiq ediləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

R.T.Ərdoğan əlavə edib ki, Ramazan ayında bütün ölkədə restoran və kafelər kimi iaşə obyektlərində yalnız qida çatdırılması xidməti fəaliyyət göstərəcək.

Türkiyə prezidenti, həmçinin hər gün axşam saat 21:00-dan səhər 05:00-a qədər komendant saatının ölkə daxilində davam etdiyini bildirib.

Ölkə başçısı qeyd edib ki, qırmızı kateqoriyaya daxil olan vilayətlərin sayı 58 şəhərə çatıb, bu da ölkə əhalisinin 80 faizini təşkil edir.(azsabahcom)

