Türkiyədə tanınmış televiziya prodüseri və aparıcısı olan Acun Ilıcalı həm də "Acun Medya"nın yaradıcısı və sahibidir.

Acun Ilıcalı 29 may 1969-cu il Ədirnədə - Ərzurumun Aziziyyə mahalında doğulub. Atası podratçı, anası isə müdir imiş.

Metbuat.az Baku TV-nin Türkiyənin ən çox vergi ödəyən sahibkarlardan biri olan Acun Ilıcalı barədə hazırladığı materialı təqdim edir:

