Rusiya “İsgəndər” raket komplekslərini Ukrayna ilə sərhədə yaxın Voronej vilayətinə yerləşdirib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu addım Ukrayna ilə sərhəddə gərginliyin artmasına görə atılıb. Həmçinin sərhəd bölgələrə digər ağır silahların da yerləşdirildiyi barədə məlumatlar var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

