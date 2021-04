Bəzi ölkələr gələcəyin ödəmə sistemi kimi göstərilən rəqəmsal valyutalarla bağlı addımlar atır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin və Türkiyənin ardınca Rusiya da rəqəmsal valyutaya keçəcəyini elan edib. Mərkəzi Bankın rəhbərinin köməkçisi Olqa Skoroboqatova bildirib ki, 2022-ci ildə vergilərin rəqəmsal valyutalarla ödənilməsinə dair testlər həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə, fərdi rubl köçürmələri zamanı faiz tutulmayacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.