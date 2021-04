“Media haqqında qanun” layihəsi üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) İcraçı direktoru, qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı yaradılan İşçi Qrupunun üzvü Əhməd İsmayılov deyib.

Ə. İsmayılov bildirib ki, qanun layihəsində media registrinin yaradılması da nəzərdə tutulur.

