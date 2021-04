İNANILMAZ: İŞİD-in yeni lideri ABŞ-ın adamıdır

İŞİD terror təşkilatının yeni lideri Əmir Muhammed Said Əbdurrahmanla bağlı diqqətçəkən iddia ortaya atılıb. İddialara görə, o İraqda həbsdə olarkən ABŞ-la əməkdaşlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington Post” qəzeti gizli hesabatlara istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, o İraqda həbsdə olan vaxt terror qruplaşmalarının fəaliyyətinə dair ABŞ-a gizli məlumatlar ötürüb. ABŞ ordusu həmin məlumatlar əsasında vacib əməliyyatlar təşkil edib.

Qeyd edək ki, ABŞ İŞİD lideri yeri barədə məlumat verənə 10 milyon dollar mükafat vəd edib.

