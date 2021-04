Türkiyədə qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxanadan ailəyə koronavirusdan müalicə alan atanın vəfat etdiyi barədə məlumat verilib. Bildirilir ki, ardınca cəsəd ailə üzvlərinə təhvil verilib və dəfn mərasimi həyata keçirilib. Daah sonra sənəd işləri üçün xəstəxanaya gələn ailə üzvləri gözlərinə inanmayıb. Onlar atalarının sağ olduqlarını öyrəniblər. Məlum olub ki, sənədləşmə zamanı həkimlər səhvə yol verib.

Xəstələrin adı oxşar olduğu üçün kağızlar səhv düşüb.

