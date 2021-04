Nyu-Yorkda yaşayan Samanta adlı qadın hamam otağında gizli keçid aşkar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hamamdakı güzgünün arxasında gizli keçidə daxil olan qadın gördüklərinə inanmayıb. 26 yaşındakı xanım gizli keçidlə irəliləyərək 3 otaqlı evə daxil. O, dərhal bu barədə rəsmi dairələrə məlumat verib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin otaqlarda uzun müddət heç kim yaşamayıb.

Gizli yolun hansı məqsədlə inşa edildiyi araşdırılır. Otaqların sadəcə bir pəncərəsi var.

