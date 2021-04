Rusiya Xəzər dənizindəki 10 hərbi gəmini Krım sahillərinə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi açıqlamada bu addımın təlimlər məqsədi ilə atıldığı bildirilib. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, həmçinin Krıma əlavə S-300 və S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirilib. Bu arada, sosial mediada yayımlanan görüntülərdə Donbassda silah səslərinin eşidildiyi yer alıb.

Avia.pro portalı Ukrayna ordusunun naməlum hədəfə raket zərbələri endirdiyini irəli sürüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.