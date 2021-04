Ermənistanın baş qərargah rəisi helikopterlə qaçdı - VİDEO

Yerevanda müharibə vaxtı itkin düşmüş əsgərlərin yaxınları ötən gündən etibarən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasını mühasirəyə alıb.

Metbuat.az Trendə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar nazirliyə gedən bütün yolları bağlayıb.

Onlar Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərlə bağlı rəsmilərdən cavablar tələb edirlər.

Qeyd olunur ki, nazirliyin qarşısında etirazçıların toplaşması ilə əlaqədar baş qərargah rəisi Artak Davtyan ərazini helikopterlə tərk etməli olub.

Aksiyaçılar cavab alana qədər bölgəni tərk etməyəcəklərini bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.