Bu gündən Azərbaycanda jurnalistlərin COVID-19 əleyhinə vaksinasiyasına başlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, jurnalistlərin vaksinasiyası Mətbuat Şurasının binasında həyata keçirilir.

Redaksiyalardan Mətbuat Şurasına daxil olan müraciət və siyahılara əsasən, media nümayəndələrinə mərhələli şəkildə peyvənd vurulacaq.

