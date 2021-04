Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri Volkan Bozkır arasında geniş tərkibli görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in Tvitter səhifəsində məlumat paylaşılıb.



Xatırladaq ki, V.Bozkır dünən axşam Azərbaycana səfərə gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.