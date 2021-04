TƏBİB: İndiyədək min nəfər səyyar vaksinasiya olunub

"TƏBİB-ə dövlət orqanlarından və özəl qurumlardan koronavirus əleyhinə peyvənd olunmaq üçün səyyar briqadaların təşkili üçün müraciətlər daxil olur".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Baxış deyib.

O bildirib ki, bu gün də Mətbuat Şurasının binasında 50-yə yaxın jurnalistin vaksinasiyası səyyar şəkildə həyata keçirilir: "İndiyədək səyyar briqadalar vasitəsilə 1000-ə yaxın vətəndaş vaksinasiya prosesində iştirak edib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.