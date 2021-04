Tibb Universitetinin çalışanlarına fəxri adlar verildi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyi münasibətilə Azərbaycanda tibb elminin və təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Tibb Universitetinin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib.



“Əməkdar elm xadimi”



Allahverdiyeva Lalə İsmayıl qızı



Bağırova Hicran Firudin qızı



Məmmədov Arif Məmməd oğlu



“Əməkdar müəllim”



Həsənov Faiq Paşa oğlu



Məmmədov Fəxrəddin Nərman oğlu



Məmmədova Zemfira Şahnəzər qızı



Ocaqverdi Zadə Elmira Əli qızı



“Əməkdar həkim”



Bəylərov Rauf Oruc oğlu



Pənahov Nazim Adil oğlu



Poluxov Ramiz Şamil oğlu



Şükürov Malik Əvəz oğlu.



