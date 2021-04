İlham Əliyev bu şəxslərə medal verdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Universitetinin 90 illiyi münasibətilə Azərbaycanda tibb təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Tibb Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:



Ağayev Elçin Kamil oğlu



Axundov Ramiz Atalla oğlu



Camalov Fariz Hidayət oğlu



Cavadov Samir Sabir oğlu



Cəfərov Ələmdar Mədət oğlu



Əhmədov İlham Əvəzağa oğlu



Əliyeva Zemfira Abdul Həmid qızı



İsmayılov Qurban Meyfalı oğlu



Nəsirli Cəfər Əliabbas oğlu



Səlimov Rövşən İmran oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.