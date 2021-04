Türkiyənin yeni təyyarəsi Yunanıstanı qorxuya salıb: Müdafiəmizi məhv edəcəklər

Yunan Spiker İonnis Teodoratos türk SİHA-larının gücü barədə diqqətçəkən fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, türk SİHA-ları Yunanıstanın müdafiə sistemlərini məhv edə biləcək texnologiyaya sahibdir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin 2023-cü ildə ordunun istifadəsinə verəcəyi pilotsuz təyyarələr Yunanıstanı daha çox narahat edir. Çünki, uzun müddət havada qala bilən təyyarələr raketlər daşıya, hücum və müdafiə əməliyyatları həyata keçirə bilər.

Spikerin iddiasına görə, Türkiyə pilotsuz təyyarəni məhz Yunanıstanın müdafiə sistemlərini sıradan çıxarmaq üçün hazırlayır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

