Böyük Britaniya kraliçası 2-ci Elizabetin həyat yoldaşı şahzadə Filip Mauntbetten 99 yaşında həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ay səhhəti ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya yerləşdirilən şahzadənin vəziyyəti yenidən pisləşib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.