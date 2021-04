Rusiyadan sensasiya: Orduya bütün səlahiyyətləri verdik - Ukrayna üçün "sonun başlanğıcı" olacaq

Kreml Rusiya-Ukrayna sərhədində yaşanan gərginliklə bağlı yazılı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir:

“Rusiya öz sərhədləri daxilində orduya bütün addımları atmaq səlahiyyətini verib. Ukraynanın şərqindəki vəziyyət irimiqyaslı müharibə ehtimalını artırır. Gərginlik böyük müharibəyə çevrilə bilər”.

Rusiya prezidenti adminstrasiyasının rəhbərinin köməkçisi Dmitriy Kozak isə bildirib ki, fəsadların təsir dairəsi müharibənin miqyasından asılı olacaq. Onun sözlərinə görə, müharibənin alovlanması Ukrayna üçün “sonun başlanğıcı” olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

