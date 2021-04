Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının keçmiş bədii rəhbəri, bəstəkar İlham Abdullayev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artisti Faiq Ağayev sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

O, musiqiçinin uzun müddətdir xəstəliklə mübarizə apardığını qeyd edib.

