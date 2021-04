ABŞ Ukraynaya dəstək üçün Qara dənizə hərbi gəmilər göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmilər İstanbul boğazından keçəcək. Türkiyənin rəsmi mənbələrinin məlumatına görə, bu məqsədlə ABŞ Ankaraya bildiriş göndərib. Gəmilərdən 4-ü may ayına qədər Qara dənizdə qalacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

