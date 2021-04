"​1xBet"dən ən yaxşı cihazları sevənlər üçün yeni aksiya

1xBet də hədiyyələr ayı start götürdü! Aprel ayının sonuna qədər hər gün bukmeker Everyday Winner promosyonu çərçivəsində iPhone 12 Pro Max və minlərlə bonus xal paylayacaq.



Aksiyanın iştirakçısı olmaq üçün heç bir xüsusi müdrikliyə və böyük səylərə ehtiyac yoxdur – sadəcə1 aprel - 30 aprel tarixlərində hesabınızı artırmaq kifayətdir. Hər 7 dollardan başlayan məbləğdə depozit, oyunçuya gündəlik mükafat tirajında iştirak etmək üçün bir aksiya bileti verəcəkdir. Depozit məbləği nə qədər yüksək olarsa, istifadəçiyə bir o qədər çox bilet əlavə olunacaq. Məsələn, 13 dollar məbləğində depozit oyunçuya üç bilet, 132 dollar məbləğində deposit isə 60 bilet gətirəcək!

Beləliklə, iştirak üçün nə etmək lazımdır:

Nəzərə alın ki, günün sonunda olan mükafat tirajı növbəti gün saat 17:00`da (+2 UTC) keçirilir.

1xBet dən Everyday Winner aksiyasında iştirak edin və ən yaxşı bukmekerdən ən yaxşı cihazı qazanın!

