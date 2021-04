Misirdə 3 min il əvvələ aid şəhərin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Krallar vadisində tapılan şəhərin yerləşdiyi ərazi uzun müddət idi axtarılırdı. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, şəhərin divarları möhkəmliyini qoruyub. Qeyd edək ki alimlərin “itkin şəhər” adlandırdıqları yaşayış məntəqəsi üçün elm adamları bir neçə ərazidə axtarışlar aparırdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

