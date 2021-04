Putin Krımın işğal əmrini buna görə verib - ŞOK SƏBƏB

Rusiya Ukraynanın NATO-ya daxil olmasının qarşısını almaq üçün bütün qüvvəsini səfərbər edəcək.

Mütəxəssislərin fikrincə Kreml Kiyevin qərbə yönəlməsindən hələ 8 il əvvəl narahatlıq bildirib. 2013-cü ildə Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukoviç Avropa Birliyi ilə ticarət sazişi imzalayanda Rusiyanın təzyiqi ilə üzləşərək geri çəkildi. Ardınca isə qərb təzyiq edərək Ukraynanı “qarışdırdı”. Nəticədə Maydan hadisələri yaşandı. Yanukoviç ölkədən qaçdı.

Ekspertlər hesab edir ki, Putin hökumətin hansı qüvvələrin nəzarətinə keçəcəyini təxmin etmədiyi üçün Krımın zəbt olunması əmrini verib. Bu Rusiyanın Ukraynaya təzyiq etməsi üçün atılmış addımdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

