SON DƏQİQƏ: Putin Ukraynanı Ərdoğana şikayət etdi - Təxribat törədirlər

Rusiya prezidenti Vladimir Putin və türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin yaydığı məlumata əsasən, telefon danışığı zamanı tərəflər Qarabağdakı vəziyyətə və Cənubi Qafqazda nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına dair işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Röyters agentliyinin məlumatına görə, prezidentlər Ukrayna-Rusiya sərhədindəki son vəziyyəti də müzakirə edib. Məlumata görə, Putin Ukraynayı təxribat törətməkdə ittiham edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.