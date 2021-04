Türkiyədə cinayətkar dəstəyə qarşı irimiqyaslı əməliyyat təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qanuni oğru” kimi tanınan Sedat Pekerin rəhbərlik etdiyi dəstəyə qarşı aparılan əməliyyat zamanı 52 şübhəli nəzarətə götürülüb. 5 vilayətdə aparılan əməliyyatlar nəticəsində xeyli sayda dolu silah ələ keçirilib. Ümumilikdə 121 ünvandan axtarışlar aparılıb. Əməliyyatlara xüsusi təyinatlılar da dəstək verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.