Ukrayna ordusu Donetsk ətrafına intensiv zərbələr endirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma “Donetsk respublikası” açıqlama yayıb. Separatçıların məlumatına görə, ordu minaatanlardan istifadə edir.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə, son 3 gün ərzində bölgədə baş verən atışma zamanı 3 ukraynalı hərbçi həlak olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

