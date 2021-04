Qarabağ müharibəsində itkin düşən erməni əsgərlərin valideynləri 24 saatdır Müdafiə Nazirliyinin binasını mühasirədə saxlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki,polis etirazçıları ərazidən uzaqlaşdıra bilmədiyi üçün nazirlik əməkdaşları binada qalıblar. 24 saatdır binanı tərk edə bilməyən əməkdaşlar helikopterlə təxliyə edilib. Səhiyyə Nazirliyi təxliyə edilənlər arasında səhhəti ağır olanların və hamilə qadının da olduğunu açıqlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

