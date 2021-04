“Dünya miqyasında peyvəndlərin əldə edilməsində böyük ədalətsizlik var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adanom açıqlama verib. O bildirib:

“Koronavirus peyvəndinin bölüşdürülməsində şokedici ədalətsizlik var. Bir çox ölkədə təhlükə altında olan insanlara peyvənd çatmır. Yüksək gəliri olan ölkədə hər dörd nəfərdən 1-nə peyvənd düşür. Yoxsul ölkələrdə isə 500 nəfərdən 1-i peyvənd olur”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.