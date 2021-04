Gürcüstanda epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar mayın 4-dən 11-dək tətil elan edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, müvafiq qərar Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin rəhbərliyi ilə keçirilən Qurumlararası Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edilib.

Bundan başqa, ölkə ərazisində işəgötürənlərə distant rejimə keçilməsi tövsiyə olunub.

Qeyd edək ki, iclas Baş nazir İ.Qaribaşvilinin koronavirusa yoluxması ilə əlaqədar onlayn formatda keçirilib. / APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.