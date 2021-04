Azərbaycanın tanınmış cərrahı vəfat etdi - FOTO

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun stomatoloji və üz-çənə kafedrasının professoru, tibb üzrə elmlər doktoru Mahir Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, o, 65 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, M.Əliyev 1956-cı ildə anadan olub. 1963-1973-cü illərdə Bakıdakı 36 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1972-1978-ci illərdə isə Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsil alıb. SSRİ Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Tədqiqat Stomatologiya İnstitutunun (1982-1986) aspiranturasını bitirib.

Terapevtik Stomatologiya sahəsində 170-dən çox elmi nəşrin (o cümlədən, 3 dərslik, 10-dan çox dərs vəsaiti, 2 patent, 4 səmərələşdirici təklif) müəllifidir.

Allah rəhmət eləsin!

