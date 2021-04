Suriyanın Atme çadır kəndindəki evlərin birindən Türkiyənin Hatay vilayətinin Reyhanlı rayonu ərazisinə çəkilən 100 metr uzunluğunda tunel aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, terorçuların və mühacirlərin istifadə edə biləcəyi tuneldəki 24nəfərlik mühacir qrupu həbs olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.