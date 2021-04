Karate üzrə beşqat dünya və onbirqat Avropa çempionu Rafael Ağayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onun anası Ümnisə xanım bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Rafael Ağayevin anası xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.





oxu.az

