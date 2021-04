Çinin cənub-qərbindəki Yunnan əyalətində torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Mərkəzi televiziyası məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, günün ikinci yarısında baş verən hadisə nəticəsində bir sıra yaşayış binları dağılıb. İtkilər və xəsarət alanlar barədə hələ ki, məlumat verilməyib.

