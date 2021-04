Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.



Görüş Huber köşkündə baş tutub. Danışıqların detalları hələlik açıqlanmayıb.



Xatırladaq ki, Zelenski bu gün Türkiyəyə səfər edib.









