Türkiyəli aktrisa Mehtap Ar vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumat verir ki, aktrisa müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.

Dörd gün əvvəl 64 yaşı tamam olan Mehtap Ar ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirmiş.

