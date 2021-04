Şimali Koreyanın lideri Kim Çen In təhsil naziri barəsində edam qərarı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhsil komissiyasının uğursuzluğu araşdırılıb, bəzi təhsil işçilərinin hökumətin siyasətini tənqid etdiyi məlum olub.



Şimali Koreya rejiminin prinsiplərini həyata keçirə bilməyən təhsil naziri kifayət qədər video zəng etmədiyi və nazirliyin iş yükündən şikayətləndiyi üçün edam olunub.

Adı xəbərlərdə yalnız “Park” kimi qeyd edilən nazirin 50 yaşlarında olduğu bildirilir.

