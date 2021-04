Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva bağ evinin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az sənətçi Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən evinin ikimərtəbəli olduğunu, həyətində hovuz yerləşdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Fatimə bağını satışa çıxardığını açıqlayıb. O bildirib ki, onu 200 min manata satışa çıxarıb.

axsam.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.