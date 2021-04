Aparıcı-aktrisa Zümrüd Qasımova Milli Onkologiya Mərkəzində əməliyyat edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zümrüd Qasımova "İnstaqram" səhifəsində bildirib.

"Şükür Allaha yaxşıyam. Mənə görə narahat olan bütün dostlarıma təşəkkür edirəm. Sizi sevirəm", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.