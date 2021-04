iPhone 13 Pro belə olacaq

Yenidən iPhone cihazlarını düzəltmək üçün ən azı yarım il lazım olsa da, artıq ilkin təfərrüatlar məlumdur.

Metbuat.az bildirir ki, iPhone 13 Pro dizaynında əsaslı dəyişiklik və yenilik yoxdur. Keçən ilki iPhone 12 Pro ilə müqayisə etdikdə ilk vacib fərq azalmış "visor"dur. Ekranın kəsik uzunluğu təxminən bir santimetr azalaraq daha az yer tutur.

İndi "ön kamera" sağda deyil, solda yerləşir, eyni zamanda qulaqlıq yuxarı çərçivəyə yaxınlaşıb.

iPhone 13 Pro-nun dizaynının qalan hissəsi eyni görünür - ekranın diaqonalı belə dəyişməyib, hamısı eyni 6,1 düym. Görünür ki, əsas dəyişikliklər cihazın içərisindədir, smartfon ekrandakı məzmuna uyğunlaşacaq 120 Hz yeniləmə üçün dəstək alacaq.

Əlverişli flaqman Xiaomi Mi 10T-də ekran yeniləmə sürəti 144 Hz-ə qədər artırılıb. (ted.az)

