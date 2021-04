"Qapalı mühitdə məsələləri tam həll etməmiş, açıq havada insanlardan maska taxmağı tələb etməyimiz düzgün deyil".

Metbuat.az-a xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"ə professor Adil Qeybulla bildirib.

Tibb elmləri doktoru hesab edir ki, indiki mühitdə statusun saxlanılması şərtdir: "Amma artım müşahidə edilsə, müəyyən sərtləşmələr ola bilər".

