Hikmət Hacıyev yeni ailə quran cütlüyü təbrik etdi

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin, yüksək vəzifəli rəsmilərinin üçüncü toplantısı olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, toplantıdan sonra Şura rəsmiləri İçərişəhərdə gəzintiyə çıxıb. Gəzinti zamanı maraqlı an yaşanıb. Belə ki, İçərişəhərdə yeni ailə quran bəylə gəlini görən Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev onlara yaxınlaşaraq cütlüyü təbrik edib.

Həmin anı "Anadolu" agentliyinin əməkdaşı Rəsul Rəhimov lentə alıb.

