Əməkdar artist Sənubər İsgəndərli qızı ilə fotosunu təqibçiləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az aktrisanın xarici görünüşünə görə əcnəbi aktrisa və modellərdən geri qalmayan qızının fotosunu təqdim edir:

Qeyd edək ki, Sənubər İsgəndərli 17 yaşında ailə qurub. Yeganə evliliyindən bir qız övladı olub.

