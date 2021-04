Iranın Nətənz Atom Elektrik Stansiyasında (AES) qəza baş veirb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İran Atom Enerji Təşkilatının sözçüsü Behruz Kəmalvəndi qəzanın AES-in elektrik şəbəkəsində baş verdiyini bildirib.

Behruz Kəmalvəndi deyib ki, qəza nəticəsində insan tələfatı və çirklənmə baş verməyib.

O qeyd edib ki, hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır.

