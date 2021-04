Qırğızıstanda konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında seçki məntəqələri ölkə konstitusiyasında dəyişiklik və yerli şuralara deputat seçilməsinə səs vermək üçün fəaliyyətə başlayıb.



Respublika üzrə 2435 seçki məntəqəsi saat 08:00-dan işə başlayıb.



Qırğızıstan vətəndaşları 12 saat ərzində - məntəqələr saat 20.00-da bağlanana qədər səsvermədə iştirak edə biləcəklər.

