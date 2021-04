Vaşinqtona gömrük rüsumlarını 6 ay müddətinə dondurmağı təklif etdik.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədr müavini Valdis Dombrovskis "Der Şpiqel"ə müsahibəsində bildirib.

"Biz danışıqlarla ticarətdə həll yolu tapmaq üçün bütün qarşılıqlı rüsumların altı ay müddətinə dayandırılmasını təklif etdik. Bu, sənaye və Atlantikin hər iki tərəfindəki işçilər üçün lazımi tənəffüs sahəsi yaradacaq", - V.Dombrovskis qeyd edib.

