Tanınmış həkim maska əleyhinə kampaniyaya qarşı çıxdı - sərt tənqid olundu

Tanınmış həkim Vasif İsmayıl açıq havada tibbi maska taxılmasına etiraz olaraq sosial şəbəkələrdə başladılan #nəfəsalaq kampaniyası ilə bağlı düşüncələrini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, V.İsmayıl epidemiyanın tez bitməsi üçün maska taxmaq məcburiyyəti ilə bağlı tədbirləri dəstəklədiyini bildirib:

"Gözlük taxan biri kimi ilin istənilən fəslində maska taxmaq mənim üçün daha əziyyətlidir. Maska taxmaq bəzi insanların ciddi psixoloji sarsıntı keçirməsinə səbəb olur. Bunları başa düşürəm.

Açıq havada 2 metr ətrafda insan olmasa, maska taxmaq qaydasının heç bir tibbi əsası yoxdur. Verilən qərar tamamilə adminstrativ ehtiyacdan irəli gəlir.

Necə?

Bundan əvvəl ətrafda insan yoxdursa, maskanı aşağı salmaq mümkün idi. İnsanlar da kütləvi şəkildə bundan istifadə edərək maska taxılma rejimini pozurdular. Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları ilə sözlü polemikaya girirdilər.

Buna görə də, açıq havada maska taxmaq məcburiyyəti gətirildi.

İndiki zamanda epidemiyanın mümkün olduqca tez bitməsi üçün tədbirləri dəstəkləmək lazımdır.

#nəfəsalaq kampaniyasının isə əksinə, buna mane olduğunu düşünürəm və dəstəkləmirəm".

Həkim bu statusu ilə sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.